Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby. - Was macht man, wenn es mehr Nachfrage als Angebot gibt? Man muss auswählen. In der Situation befindet sich die Stadt Barby. Durch den Abriss einer Garagenzeile am Magdeburger Tor entstehen demnächst vier Baugrundstücke. Die Baulücke darf zudem sofort bebaut werden und muss nicht mit einem eigenen Bebauungsplan überbaut werden. Einfamilienhäuser können hier in der Zukunft entstehen. Das dürfte auch zügig passieren, denn die Nachfrage übersteige das Angebot. Doch nach welchen Kriterien sollen die Grundstücke vergeben werden?