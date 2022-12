Baustelle: Fertigstellung der Garbsener Straße auf nach Neujahr verschoben

Schönebeck - Still ruht die Baustelle. Dieser Tage wird auf dem Parkplatz in der Garbsener Straße nicht weitergearbeitet. Aufgrund der Feiertage wird in dieser Woche auch kaum etwas passieren. Eigentlich sollte die Baustelle auch schon längst fertig sein und viel hätte auch nicht mehr gefehlt. Doch der Kälteeinbruch der vergangenen Woche machte die Fertigstellung unmöglich und sorgten für eine Verzögerung.