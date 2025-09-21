weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Organsiatoren zufrieden: Fast 750 Starter beim Schönebecker Drei-Brücken-Lauf

Bei bestem Wetter wurde am Sonntag die Saline-Insel zum Sportstadion. In vier Kategorien gingen fast 750 Läufer an denStart über drei Brücken.

Von Olaf Koch Aktualisiert: 21.09.2025, 12:56
Start zur 1,5-Kilometer-Runde der Kinder
Start zur 1,5-Kilometer-Runde der Kinder Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Am Ende waren es fast 750 Starter. Sie viele kleine und große Sportler nahmen am Sonntag am 12. Drei-Brücken-Lauf in Schönebeck teil. Von der Saline-Insel aus ging es zunächst über die gesperrte Elbenauenbrücke, entlang der Elbe zur Ernst-Thälmann-Brücke und auf der anderen Seite des Flusses über die Brücke des Salinekanals wieder in den Bürgerpark.