Bei bestem Wetter wurde am Sonntag die Saline-Insel zum Sportstadion. In vier Kategorien gingen fast 750 Läufer an denStart über drei Brücken.

Schönebeck. - Am Ende waren es fast 750 Starter. Sie viele kleine und große Sportler nahmen am Sonntag am 12. Drei-Brücken-Lauf in Schönebeck teil. Von der Saline-Insel aus ging es zunächst über die gesperrte Elbenauenbrücke, entlang der Elbe zur Ernst-Thälmann-Brücke und auf der anderen Seite des Flusses über die Brücke des Salinekanals wieder in den Bürgerpark.