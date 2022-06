Biere: Unter der Lupe

Warum sich eine Schulklasse aus Egeln den Ortsteil anschaut. Was steckt hinter dem Schulprojekt?

Die Klasse 6a der Schule an der Wasserburg Egeln zeigt stolz ihre Ergebnisse an Bernd Nimmich und Klaus Saplata.

Welsleben/Biere - Gut ein dreiviertel Jahr hatte die Schulklasse 6 a der Ganztagsschule an der Wasserburg Egeln intensiv das Dorfleben in Biere erkundet. Im Rahmen eines Projektes, gefördert über den Europäischen Sozial-Fonds und unterstützt vom Bauernverband und der Leader-Arbeitsgruppe Bördeland ging es darum, den Ort genauer „unter die Lupe“ zu nehmen und viele Daten zum Dorfleben, Berufsfelder, Infrastruktur und Wohnen zu erfassen und dann auch in einer Präsentation auszuwerten und darzustellen.