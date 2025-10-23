Geld für den guten Zweck statt Geschenke zum Geburtstag. Das sagt sich der Barbyer Freizeitbiker Christian Matz seit Jahren. Aktuell kamen 17.000 Euro für das Kinderhospiz Magdeburg zusammen.

Barby/Magdeburg. - Sie tun es alle Jahr wieder, scheinbar ohne müde zu werden: Chris Matz und seine Bikerfreunde sammeln Geld für das Kinderhospiz in Magdeburg. Wer hier spendet, ist nicht scharf auf eine Quittung, mit der er das Finanzamt beruhigen kann. Denn wer hier das Portemonnaie öffnet, ist nicht im Verein organisiert oder anderweitig scharf auf staatlich finanziellen Ablass.