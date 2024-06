Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Es ist ein kleiner Schatz, der Susanne Kalisch in die Hände gefallen ist. Sie recherchiert derzeit gemeinsam mit Frank Pudel – beide betreiben das Kunst-Kontor in der Elbestadt – über das Leben des Glaskünstlers Christof Grüger. Im Salzlandmuseum bekommt Kalisch einen fein dekorierten Karton übergeben. Darin Briefe der vergangenen 40 Jahre, die sich Grüger mit der an der Ostsee lebenden Malerin Ruth Klatte geschrieben hat. Gut, der Inhalt dieser Schriftstücke wird die wissenschaftliche Aufarbeitung über Grügers Leben nicht auf den Kopf stellen, lässt aber einen banalen Blick in das Leben des Künstlers mit seinen kleinen, täglichen Problemen zu.