Barby. - Donald Trump ist am Montagabend nochmal im Rautenkranz bei der Faschingsfeier. Mit roter Great-Again-Baseballkappe und passender republikanischer Sterne-Streifen-Krawatte. Auch das Pflaster auf dem rechten Ohr darf nicht fehlen. Egal, was Donald Trump so sagt: Er kommt durch damit. Seinen Anhängern ist es entweder egal, ob er lügt, oder sie glauben alles, was er sagt.

