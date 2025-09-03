Verein „Erhalt Herrenhaus Barby“ zeigt zum Tag des offenen Denkmals am 14. September von 10 bis 12 Uhr, wie es mit dem barocken Haus an der Reha-Klinik weiter geht. Mitglieder machen einen Arbeitseinsatz.

Wenn der Vater mit dem Sohne: Sebastian Thieme mit Sohn Julius (11) entsorgten Schutt im Keller des Herrenhauses.

Barby. - Das kann Matthias Hilbig, Vorsitzender des Vereins „Erhalt Herrenhaus Barby“ nur schwer leugnen: Er ist ein Romantiker. Obwohl die Sanierung einer Ruine alles andere als ein sentimentaler Prozess ist, pflanzt der Barbyer Blümchen in deren Umfeld. Erst Schlüsselblumen, jetzt Herbstkrokusse, später sollen Blausterne folgen. Damit es zu vielen Jahreszeiten wenigstens Lichtblicke im Vorgarten gibt.