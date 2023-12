Bördeland/VS. - Nachdem die Landesstraßenbaubehörde die Gemeinde Bördeland offiziell als geeignete Ausbildungsstätte anerkannt hat, kann im August des kommenden Jahres die Ausbildung von Max Koziol beginnen. Er wird nach erfolgreichem Abschluss der insgesamt drei Jahre umfassenden dualen Ausbildung zum ersten Straßenwärter, der eigens in der Gemeinde ausgebildet wurde.

Auch Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD) zeigt sich erfreut über diesen Schritt. Ziel dieser Ausbildung sei es, „eigenen gut qualifizierten Nachwuchs für den Bauhof auszubilden“. Und Qualifikation wird in der Ausbildung wichtig.

Theorie und Praxis vereint

Die Ausbildung umfasse alle Themenbereiche, die auf dem Bauhof anfallen.

Dazu gehören unter anderem Inhalte des Wege- und Straßenbaus, Grünanlagen- und Baumpflege sowie Bepflanzungen und das Bedienen verschiedener Maschinen und Geräte. Neben diversen Vermessungsarbeiten ist auch das Führen aller Fahrzeuge des Bauhofes Teil der Ausbildung. Neben umfangreichen praktischen Inhalten, gibt es auch einige theoretische Punkte, die zum Ausbildungsplan zählen. Unter anderem geht es dabei um Betriebswirtschaft, Umweltschutz und verkehrs- und wegerechtliche Bestimmungen.

Während der dreijährigen Ausbildung wird es auch überbetriebliche Stationen in der Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft (BQI) in Schönebeck geben. Die theoretische Ausbildung findet dagegen in der Berufsbildenden Schule des Salzlandkreises, ebenfalls in Schönebeck, statt.

Lehre startet im August

Verantwortlich als Ausbilder für den neuen angehenden Straßenwärter wird Florian Hitschfel. Er selbst ist seit 2022 für die Koordinierung des Bauhofes der Gemeinde Bördeland zuständig und hat ebenfalls die Ausbildung zum Straßenwärter gemacht.

Bis die Ausbildung von Max Koziol zum Straßenwärter der Gemeinde beginnt, ist jedoch noch etwas Zeit. Erst am 1. August 2024 wird er die Stelle antreten. Bis zum 31. Juli 2027 wird er dann auf dem Bauhof in Biere ausgebildet.