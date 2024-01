Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bördeland/VS. - Die Rassegeflügelzucht hat in der Gemeinde Bördeland eine lange zurückliegende Tradition. Von den insgesamt elf Vereinen für Rassegeflügel im Salzlandkreis sind alleine fünf im Bördeland angesiedelt. Eines der Highlights, auf die die Züchter hinarbeiten sind dabei die Ausstellungen der Rassegeflügel. Hier können sie nicht nur zeigen, was sie selbst in einem Zuchtjahr geleistet haben, sondern sich auch mit anderen Züchtern messen und vergleichen. Doch aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest Ende vergangenen Jahres in Calbe, stehen die Rassegeflügelzüchter nun vor großen Herausforderungen.