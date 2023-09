Eggersdorf - „O’zapft is!“ heißt es nicht nur bald wieder in München, wenn Millionen Bierliebhaber auf das Oktoberfest strömen, sondern auch in der Gemeinde Bördeland. Unter dem Motto „München hat die Wies’n, aber wir die Party!“ findet am Sonnabend, 7. Oktober, das 19. Oktoberfest der Gemeinde Bördeland statt.

Ins Leben gerufen wurde das Fest 2003 mit dem Bau der Mehrzweckhalle. „Um zu zeigen, dass die große Halle für mehr genutzt werden kann, als eben rein für sportliche Zwecke“, erinnert sich das vierköpfige Organisationskomitee um Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt, Hans-Jürgen Korn, Stefanie David und Christine Lüer an die Anfänge der Veranstaltung.

Innerhalb von drei Wochen wurde das erste Fest seinerzeit organisiert und findet seitdem einen hervorragenden Zuspruch.

Am 7. Oktober ist es soweit

Einlass in das Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf am 7. Oktober ist ab 19 Uhr, die Feier beginnt um 20 Uhr. Für eine ausgelassene Stimmung sorgen die Band Tollhaus Party & Dance sowie DJ Axel „Sunshine“. Band und DJ sind in dieser Konstellation bereits zum zweiten Mal beim Oktoberfest vertreten und wechseln sich am Abend regelmäßig ab. „Es wird keine Minute geben, in der keine Musik gespielt wird“, verspricht Marco Schmoldt. Als besonderer Höhepunkt tritt zudem die Brasil-Show auf, die mit tollen Kostümen und rhythmischer Sambamusik für Unterhaltung sorgen.

Für die Verpflegung sorgt wie immer das erfahrene Team der Gaststätte „Zum Pferdestall“. Zudem unterstützen zahlreiche Sponsoren die Veranstaltung.

Das Oktoberfest der Gemeinde ist eine der größten Feierlichkeiten im Bördeland und wird inzwischen vom rund 800 Leuten besucht. Darunter Landrat Markus Bauer und die Bürgermeister der benachbarten Gemeinden und Städte. Zudem ist jedes Jahr viel Stammpublikum vor Ort, sodass die Halle in der Regel ausgebucht ist.

Karten sind bereits im Vorverkauf bei Eiscafé Brauckmann in Welsleben, in der Gaststätte „Zum Pferdestall“ in Eggersdorf sowie im Bürgerbüro der Gemeinde Bördeland in Biere erhältlich. Der Eintritt kostet 20 Euro.