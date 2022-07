Bördeland: Schulleiter kritisiert 4-Tage-Woche

Großmühlingen - Das Bildungsministerium möchte in Sachsen-Anhalt das „4 plus 1“-Modell ausprobieren. Das bedeutet, man will an einem Dutzend Schulen ein Modell mit vier Präsenz-Unterrichtstagen pro Woche und einem Tag fürs Distanzlernen oder praktische Tage in Unternehmen erproben. Der Vorschlag diese Variante im neuen Schuljahr 2022/23 an zwölf Sekundar- und Gemeinschaftsschulen zu erproben, führte bereits zu viel Kritik. Am letzten Schultag befragte die Volksstimme Frank Schiwek, den Schulleiter der Grundschule „Friedrich Loose“ im Bördeland. Auch der Pädagoge vermutet, dass hier auf den landesweiten Lehrermangel reagiert wird und steht dem Unterrichtsmodell skeptisch gegenüber. Warum?