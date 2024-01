Fast vier jahre gegenseitige Unterstützung im Stammtisch zeigen, was das Ehrenamt für Eggersdorf bedeutet. Einige Mitglieder wurden jetzt für ihre Arbeit gewürdigt.

Eggersdorf/VS. - „Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben! Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab!“ - Diese Zeilen aus dem Gedicht „Nur kein Ehrenamt“ von Wilhelm Busch und in abgeänderter Form von Joachim Ringelnatz treffen zum Glück für die Mitglieder des Eggersdorfer Stammtischs der Vereine nicht zu, denn sie arbeiten recht aktiv, ehrenamtlich und freiwillig in dem Gremium.

Am vergangenen Freitagabend trafen sie sich im Bürgerhaus zu einem gemütlichen Beisammensein, das erstmalig unter dem Titel Neujahrsempfang durchgeführt wurde. Hier wurde Rechenschaft über die geleistete Arbeit im zurückliegenden Zeitraum abgelegt, und ein anschließendes gemütliches Beisammensein rundete die Veranstaltung ab.

Gegenseitige Unterstützung

Ins Leben gerufen hat 2019 der Ortschaftsrat den „Stammtisch der Vereine“ mit der Zielstellung, abwechslungsreiche Veranstaltungen für das Dorf zu planen und durchzuführen. Die Ratsmitglieder unter der Führung von Ortschaftsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) erstellten dazu einen Arbeitsplan, in dem es um die Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Dorf geht. Zu den Mitwirkenden gehören die Vereine, Einrichtungen und Organisationen des Ortes.

In ihrer Begrüßungsansprache würdigte sie die Aktivitäten der Mitglieder und deren gegenseitige Hilfe und Unterstützung bei der Realisierung von kulturellen Veranstaltungen im Ort. Und die waren auch recht zahlreich. Unter anderem ging es um die Durchführung des Heimatfestes, dem Adventsfest, dem Turm- und Martinsfest, was von der Kirchgemeinde durchgeführt wurde. Den Geflügelzüchtern wurde geholfen bei der Durchführung der Geflügelvereinsschau, die Kameraden der Feuerwehr und die Mitglieder des Schützenvereins veranstalteten Tage der offenen Tür.

Die Reitsportler führten wieder ihren alljährlich stattfindenden Ringreiterwettkampf durch. Der Schützenverein organisierte Schießwettkämpfe. Die Sportler bereicherten das Dorf mit Sportveranstaltungen und einem schönen Halloweenfest. Zurzeit stecken sie in den Vorbereitungen für ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum, das im Juni gefeiert wird und mit der Unterstützung aller Vereine zu einem Heimatfest gestaltet werden soll.

Ehrenämter gewürdigt

Von all diesen Dingen erfuhr auch Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD), der an diesem Abend als gerngesehener Gast anwesend war. Spontan seine Meinung dazu: „Ich bin überrascht über die Vielzahl der Aktivitäten, die im Ortsteil Eggersdorf von den einzelnen Vereinen und Organisationen geleistet werden und sehe darin eine Vorbildwirkung in der Gemeinde Bördeland“.

Die Ortschefin nutzte den Neujahrsempfang, um einigen Mitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit zu danken. Geehrt wurden mit einem Dankschreiben Renate Klus, Rita Ritter und Silvia Knauer für ihre stete ehrenamtliche Arbeit in der Volkssolidarität und im Seniorenrat der Gemeinde Bördeland.