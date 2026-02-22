In den kommenden Wochen stehen wieder die jährlichen Rückblicke an. Auf der Tagesordnung der bördeländer Jagdgenossen sind Berichte, Wahlen und die Verwendung der Jagdpachten zu finden.

Bördeland. - Im Frühjahr treffen sich die Jagdgenossenschaften im Bördeland wieder zu ihren Jahresversammlungen. Dabei geht es um Rückblicke auf das vergangene Jagdjahr, Zahlen aus der Kasse und um Entscheidungen zur Verwendung der Jagdpacht.