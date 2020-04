In Schönebeck hat am Dienstagmorgen eine Gartenlaube gebrannt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Schönebeck hat am Dienstagmorgen eine Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehren aus Schönebeck löschten das Feuer.

Schönebeck (dt) l In Schönebeck hat es am Dienstagmorgen einen Brand gegeben. Wie die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Felgeleben via Facebook mitteilen, ist eine Gartenlaube in Brand geraten.

Mehrere Feuerwehrleute der Wehren aus Felgeleben und Bad Salzlemen löschten das Feuer und erstickten auch die letzten Brandnester mit Löschschaum.