  4. Nach Bunker-Unfall von Kind in Schönebeck: Ermittlungen laufen

Kind verunglückt Unglück im Bunker in Ranies: Ermittlungen gegen Stadt Schönebeck laufen

Im Mai verunglückt ein Kind in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies. Gegen die Stadt Schönebeck läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von Paul Schulz Aktualisiert: 16.10.2025, 14:05
Ein Mädchen, das im Mai im Sängerwäldchen in Ranies verunglückte, musste von der Feuerwehr gerettet und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fall beschäftigt aktuell die Justiz.
Foto: dpa

Ranies/Schönebeck. - Der Fall eines jungen Mädchens, das im Mai in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies verunglückte und dabei verletzt worden war, beschäftigt derzeit die Justiz. Laut Frank Baumgarten, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Magdeburger Staatsanwaltschaft, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.