Kind verunglückt Unglück im Bunker in Ranies: Ermittlungen gegen Stadt Schönebeck laufen
Im Mai verunglückt ein Kind in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies. Gegen die Stadt Schönebeck läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Aktualisiert: 16.10.2025, 14:05
Ranies/Schönebeck. - Der Fall eines jungen Mädchens, das im Mai in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies verunglückte und dabei verletzt worden war, beschäftigt derzeit die Justiz. Laut Frank Baumgarten, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Magdeburger Staatsanwaltschaft, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.