In Calbe wächst der Frust auf eine Kreisbehörde, die sich dem kommunalen Vermieter bei der Weiterentwicklung der neuen Wohnstadt immer wieder in den Weg stellt.

Der Denkmalschutz ist ein Problem für die Weiterentwicklung der Neue Wohnstadt.

Calbe. - Deutliche Kritik übte Bürgermeister Sven Hause am Denkmalschutz während des jüngsten Neujahrsempfangs der Stadt. Die Kommune bemüht sich hier seit Jahren mit der Denkmalbehörde um eine Einigung, um in der Neuen Wohnstadt den vorhandenen Wohnraum an die heutigen Bedürfnisse anzupassen.