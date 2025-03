Ortsumgehung Calbe - Ein Schritt in Richtung Ruhe und weniger Verkehr. Der Neubau könnte vielleicht schneller kommen, wenn der Bund wie geplant in den nächsten Jahren mehr Geld für den Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung stellt.

Ortsumgehung in Calbe

Der Durchgangsverkehr in Calbe erzeugt Lärm, vor allem an den Kreisverkehren. Die geplante Ortsumgehung könnte den Verkehr aus der Stadt führen und die Lebensqualität der Anwohner erheblich verbessern.

Calbe. - Mit einer Ortsumgehung für die Saalestadt Calbe wird es so schnell nichts werden. Im Januar hat sich das zuständige Ministerium in der Kommune gemeldet und den Antrag zur Aufnahme bestätigt. Demnach werde der Wunsch des Stadtrates nach einer Ortsumgehung in den Landesstraßenbauplan 2040 aufgenommen, sagte Bürgermeister Sven Hause kürzlich gegenüber den Stadträten.