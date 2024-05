Am ersten Sonntag im Juni lädt der Frauenchor die Einwohner der Saalestadt erneut in die Stephanikirche zu einem ganz besonderen Konzert ein .

Calbe. - Das nächste Konzert unter dem Motto „Calbenser für Calbe“ wird am Sonntag, 2. Juni, stattfinden. Treffpunkt ist hier erneut die große Stephanikirche um 14.30 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren, konnte der Frauenchor inTakt wieder viele Mitwirkende mit Bezug zur Stadt Calbe für das besondere Konzertformat gewinnen, teilt Rosemarie Schmidt mit, die dem Chor als Vereinsvorsitzende vorsteht. Laienkünstler unterschiedlicher Generationen bereiten sich schon seit Jahresbeginn auf ihren Beitrag vor, teilt sie mit und freut sich auf die verschiedenen Beiträge.

„Für unser Publikum bereiten wir genau wie bei den bisherigen Konzerten ein abwechslungsreiches Programm vor“, sagt Rosemarie Schmidt. „In Erinnerung ist uns noch die grandiose Resonanz des Publikums bei unseren ersten beiden Konzerten. Obwohl zusätzliche Stühle bereitgestellt wurden, fanden doch nicht alle Konzertgäste in der großen Stadtkirche eine Sitzgelegenheit“, erinnert sie sich gern zurück. Die begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze hielten in der Vergangenheit keinen der Betroffenen davon ab, sich das gesamte Programm anzusehen.

„Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder der Schulchor des hiesigen Gymnasiums am Programm mitwirkt. Und, was uns auch freut, die sofortige und selbstverständliche Bereitschaft vieler Solisten und Instrumentalisten“, sagt sie. Das Konzert steht erneut unter der musikalischen Gesamtleitung des Chorleiters Georg Beyer. Er entwickelte mit den anderen Hobbykünstlern ein Programm, das die Besucher begeistern soll.

„Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert und hoffen auf mindestens so viele Gäste wie im vergangenen Jahr“, sagt die Vereinsvorsitzende. Einen kleinen Einblick können interessierte Bürgerinnen und Bürger bei der Generalprobe am Freitag, 31. Mai, ab 11 Uhr in der Sankt-Stephani-Kirche gewinnen, lädt sie alle interessierten Bürger an dem Tag ein, die Kirche zu besuchen und die Atmosphäre der Probe zu erleben.

Ein Novum in diesem Jahr ist eine kleine Ausstellung von Werken des künstlerischen Schaffens der Sängerin Jutta Gampe. Am 1. und 2. Juni lädt sie jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr herzlich zum Besuch der kleinen Ausstellung in der St.-Stephani-Kirche ein. „Wir freuen uns über das Engagement der Künstlerin und werden gern bei nachfolgenden Konzerten weitere Ausstellungen einbinden“, will Rosemarie Schmidt eine längere Zusammenarbeit nicht ausschließen.

Das Konzert „von und für Generationen“ erfüllt diese Bezeichnung im doppelten Sinn, meint sie. Zum einen agieren Jung und Alt gemeinsam für Gäste aller Generationen. Zum anderen wollen alle Akteure für die Kinder der Stadt dem Ziel „Bau einer Wellenrutsche“ wieder ein Stück näher kommen. Es ist den Frauen des Chores ein außerordentliches Anliegen, dieses Projekt weiterhin mit dem Benefizkonzert zu unterstützen. Deshalb gab es auch wieder einen Aufruf von dem Chor an alle Calbenser Firmen, das Anliegen zu unterstützen. „Anfang vergangener Woche haben wir den Aufruf gestartet. Und was uns sehr freut, gleich einen Tag später sind die ersten Spenden bereits eingegangen. Wir hoffen sehr, dass wir nach den Pfingstfeiertagen einen weiteren Anstieg der Spendensumme feststellen können“, erwartet sie weitere Überweisungen von Unternehmen.

Das Publikum kann am Konzerttag selbst mit einer Spende das Projekt unterstützen und Geld für den Bau einer Breitwellenrutsche geben. In den kommenden Jahren soll die Rutsche gebaut werden und so die Attraktivität des Freibades für junge Besucher deutlich erhöhen. Unterstützt wird das Generationenkonzert in der Stephanikirche vom Bundesprogramm Demokratie leben, weist die Vereinsvorsitzende hin. Seit Jahren ist das Bundesprogramm für den Chor ein verlässlicher Partner.

Wie immer sind alle Bürger zu dem größten Sommerkonzert des Chores eingeladen. Ebenso gern gesehen sind auch Frauen, die Interesse an einer Mitarbeit in dem Frauenchor haben. Neue Sängerinnen sind stets willkommen.