weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Blaulicht Salzlandkreis: Calbe: Hohe Raten bei Diebstählen von Geldbörsen

EIL
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben

Blaulicht Salzlandkreis Calbe: Hohe Raten bei Diebstählen von Geldbörsen

Immer wieder werden ältere Menschen in Calbe Opfer von Langfingern. Besonders beliebt ist aktuell ein Discounter, in dem regelmäßig den Kunden die Geldbörsen entwendet werden. Dabei könnten viele Diebstählen vermieden werden.

Von Thomas Höfs 08.08.2025, 14:34
André Bellmann warmt vor Taschendiebstählen in Calbe.
André Bellmann warmt vor Taschendiebstählen in Calbe. Foto: T. Höfs

Calbe. - „Ich habe mir das mal angesehen und komme auf einen Diebstahl wöchentlich“, sagt er. Betroffen seien vor allem ältere Einwohner, die in dem Laden einkaufen sind, schilderte Andre Bellmann, der für die Polizei als Regionalbereichsbeamter in der Kleinstadt tätig ist. Die Diebe gehen dabei sehr raffiniert vor.