Immer wieder werden ältere Menschen in Calbe Opfer von Langfingern. Besonders beliebt ist aktuell ein Discounter, in dem regelmäßig den Kunden die Geldbörsen entwendet werden. Dabei könnten viele Diebstählen vermieden werden.

Calbe. - „Ich habe mir das mal angesehen und komme auf einen Diebstahl wöchentlich“, sagt er. Betroffen seien vor allem ältere Einwohner, die in dem Laden einkaufen sind, schilderte Andre Bellmann, der für die Polizei als Regionalbereichsbeamter in der Kleinstadt tätig ist. Die Diebe gehen dabei sehr raffiniert vor.