Beim Tag der offenen Tür im Tierheim Wolmirstedt am 7. September 2025 gibt es Infos zur Tiervermittlung, Kuchen, Kinderschminken – und vielleicht ein neues Familienmitglied.

Im Tierheim Wolmirstedt suchen vor allem Katzen noch ein neues Zuhause. Beim Sommerfest bieten Otfried Müller und die Mitarbeiter einen Einblick.

Wolmirstedt. - Schon mal über einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim nachgedacht? Fragen zu diesem Thema beantworten die Profis demnächst in Wolmirstedt.

Tag der offenen Tür im Tierheim Wolmirstedt: Tiervermittlung hautnah erleben

Zum Tag der offenen Tür bietet das Tierheim am Sonntag, 7. September, in der Angerstraße 4B ein abwechslungsreiches Programm. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr sind Besucher dazu eingeladen, sich über die Hunde und Katzen zu informieren. Doch auch wer kein Tier mitnehmen möchte, ist am Veranstaltungstag willkommen.

Kinderaktionen, Kuchen und Infos: Das erwartet die Besucher

Die Mitglieder des Tierschutzvereins, die das Tierheim betreiben und hauptsächlich über Spenden finanzieren, geben Informationen, organisiert ist auch ein Glücksrad mit tollen Gewinnen, es gibt selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Gegrilltes. Für Kinder werden eine Bastelecke und Kinderschminken angeboten.