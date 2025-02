Immer mehr Läden in Calbes Zentrum machen dicht. Noch gibt es keine Strategie, dem wachsenden Leerstand in der Zukunft wirkungsvoll zu begegnen.

Calbe: Leerstand nimmt zu, Innenstadt verliert an Attraktivität

In Calbes Loewestraße stehen viele Läden leer. Der zunehmende Leerstand verringert die Attraktivität der Innenstadt.

Calbe. - Mit jedem weiteren Laden, der schließt, verliert die Innenstadt von Calbe weiter an Attraktivität. In den vergangenen Monaten haben mehrere Geschäfte in der Innenstadt geschlossen. Die Bürger stehen aktuell dadurch vor immer mehr leeren Schaufenstern.