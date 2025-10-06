weather spruehregen
Ein hochwertiges E-Bike wurde beim An- und Verkauf in Schönebeck für 350 Euro verhökert. Dafür gab es jetzt beim Amsgericht Schönebeck Ärger.

Von Olaf Koch 06.10.2025, 10:54
Nächtlicher Diebstahl mit einem Handwagen: Richter Bruns sprach das Urteil.
Schönebeck/Calbe. - Die Gretchenfrage der Verhandlung vor dem Schönebecker Amstgericht stellte Richter Eike Bruns einem der beiden Angeklagten: „Warum sind Sie eigentlich nachts mit einem Handwagen durch Calbe gelaufen?“ Schulterzucken bei den beiden Hobby-Ganoven, die sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten mussten.