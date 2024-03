Calbe - Zu einem kleinen Arbeitseinsatz rief Bürgermeister Sven Hause am Freitag die Belegschaft des Rathauses auf.

Die Mitarbeiter hatten rund 160 Stiefmütterchen erworben und wollten sie nun auf die Blumenkästen am Marktplatz verteilen. „Alle Mitarbeiter, die an dem Tag im Rathaus anwesend waren, nahmen an dem kleinen Einsatz teil“, freute sich Sven Hause. Bis zum Monatsende sind die Bürger der Stadt aufgerufen beim diesjährigen Frühjahrsputz in der Stadt mitzumachen.

Die ersten Bürger waren bereits unterwegs und haben vor allem jede Menge Unrat auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde gesammelt. Erträglich ist dabei vor allem das Ufer der Saale. Beim den jüngsten Hochwasser transportierte der Fluss wieder jede Menge Müll mit, der dann am Ufer liegenbleibt und strandet, wenn das Wasser zurückgeht.

Wie in den Jahren zuvor unterstützt der Kreiswirtschaftsbetrieb, der die Müllentsorgung im Salzlandkreis durchführt, die Aktion mit der kostenlosen Entsorgung der gesammelten Müllmengen. Auf Anforderung gibt es für die Bürger zudem Arbeitshandschuhe, damit sie sich nicht beim Einsatz verletzen.

Müll in der Landschaft sowie in der Stadt beschäftigt die Bürger regelmäßig. Das zeigt ein Blick in den Mängelmelder auf der Webseite der Kommune. Immer mal wieder laden Schmutzfinken ihre Sachen in der Stadt oder in der Natur ab. In der Regel dauert es dann längere Zeit, bis der Müll wieder weggeräumt ist.

Mit dem Frühjahrsputz sollen sich viele Calbenser daran beteiligen, die Kleinstadt schöner zu machen. Schließlich sollen die Spuren des Winters beseitigt werden. Diese will die Stadtverwaltung in diesem Jahr ebenso auf dem Marktplatz beseitigen. Dort waren kürzlich die großen Bäume gefällt worden. Die Pflanzen seien krank gewesen und mussten daher weichen. Hier sollen demnächst neue Bäume wachsen, hatte Bürgermeister Sven Hause angekündigt. Amberbäume sollen hier bald stehen.

Die alten Wurzeln sollen dazu beseitigt werden. Die Öffnungen auf dem Marktplatz sollen zudem vergrößert werden, um den Wurzeln der Pflanzen mehr Platz zu geben. Die Verwaltung musste sich für die Umsetzung des Vorhabens mit der Denkmalbehörde abstimmen. Denn das Areal steht unter Schutz, sagte der Bürgermeister weiter. Die Gesamtkosten werden jetzt auf rund 65.000 Euro geschätzt, sagte er weiter. Noch werden sich die Bürger aber etwas gedulden müssen, bis sie die neuen Bäume sehen können. Denn zunächst bereite die Verwaltung die entsprechende Ausschreibung der Arbeiten jetzt vor. „Wenn alles nach Zeitplan verläuft, könnten die neuen Amberbäume noch im erstem Halbjahr gepflanzt werden“, erklärte der Bürgermeister. Ganz bewusst hatten sich Fachleute für Amberbäume entschieden. Die Pflanze gilt als klimafest. In der Vergangenheit hatte die Stadt am Markt bereits drei Amberbäume pflanzen lassen. In den kommenden Jahrzehnten sollen sie wieder Schatten auf dem Marktplatz in den heißen Monaten spenden und so für angenehmere Temperaturen inmitten der Kommune sorgen. Für ein angenehmes Stadtklima sind Bäume unverzichtbar, vor allem in den warmen Monaten kühlen sie die Luft.