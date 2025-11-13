Lokale Geschichte Calbe: Unbeliebte Migranten aus Frankreich
Als die französischen Protestanten nach Deutschland kamen, war dies auch für die kleine Saalestadt ein großer Gewinn. Doch anfangs standen die Bürger neidisch und skeptisch den Einwanderern gegenüber.
13.11.2025, 10:44
Calbe. - Nach 87 Jahren friedlichen Nebeneinanderlebens von Katholiken und Protestanten in Frankreich wurde am 18. Oktober 1685 von Ludwig XIV. ein Toleranz-Edikt von 1598 widerrufen. Der Katholizismus wurde erneut Staatsreligion und die protestantisch-reformierte Kirche der Hugenotten verboten. Viele Hugenotten gingen in den Untergrund.