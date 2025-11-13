Als die französischen Protestanten nach Deutschland kamen, war dies auch für die kleine Saalestadt ein großer Gewinn. Doch anfangs standen die Bürger neidisch und skeptisch den Einwanderern gegenüber.

Das Bild von 1892 zeigt, wie dankbar und glücklich hugenottische Zuwanderer waren, die von deutschen Handwerker 1686 in Erlangen begrüßten wurden.

Calbe. - Nach 87 Jahren friedlichen Nebeneinanderlebens von Katholiken und Protestanten in Frankreich wurde am 18. Oktober 1685 von Ludwig XIV. ein Toleranz-Edikt von 1598 widerrufen. Der Katholizismus wurde erneut Staatsreligion und die protestantisch-reformierte Kirche der Hugenotten verboten. Viele Hugenotten gingen in den Untergrund.