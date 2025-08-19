Calbes Rathaus lobt Herderschüler: In der Projektwoche sammelt die Schule Müll. Die Projektwoche hat auch einen Vorteil für die neuen Fünftklässler.

Lars Wohlfahrt macht hier beim Schulfest Musik und heizt den Schülern noch mehr ein.

Calbe. - Mit einer Projektwoche starteten die Herderschüler in das neue Schuljahr. Bis auf die neuen fünften Klassen beschäftigten sich die Schüler vor allem erneut in der Kleinstadt. „Ich, du, wir, gemeinsam für ein schönes Calbe“, hatte Schulleiterin Mandy Wenzel das Motto für ihre rund 355 Schüler in der Woche vorgegeben.