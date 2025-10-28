In der Kreisverwaltung wird die umfangreiche Sanierung des Calbenser Schillergymnasiums vorbereitet. Im Frühjahr sollen die Container kommen, in denen die Schüler dann ersatzweise beschult werden.

Calbe: Während Arbeiten am Gymnasium kommen Schüler in Containern unter

Das Hauptgebäude des Calbenser Gymnasiums soll grundhaft saniert werden. Die Schüler müssen in der Zeit umziehen in Container vor der Schule.

Calbe. - Die Vorbereitungen in der Kreisverwaltung als Schulträger für die Sanierung des Schillergymnasiums laufen. Das bestätigt die Kreisverwaltung. Im kommenden und nächsten Jahr fließen deshalb Millionenbeträge an die Stadt Calbe, die sich erfolgreich um die Sanierung des Hauses, welches nicht in ihrer Trägerschaft ist, beworben hatte.