Schulsanierung Calbe: Während Arbeiten am Gymnasium kommen Schüler in Containern unter
In der Kreisverwaltung wird die umfangreiche Sanierung des Calbenser Schillergymnasiums vorbereitet. Im Frühjahr sollen die Container kommen, in denen die Schüler dann ersatzweise beschult werden.
28.10.2025, 06:00
Calbe. - Die Vorbereitungen in der Kreisverwaltung als Schulträger für die Sanierung des Schillergymnasiums laufen. Das bestätigt die Kreisverwaltung. Im kommenden und nächsten Jahr fließen deshalb Millionenbeträge an die Stadt Calbe, die sich erfolgreich um die Sanierung des Hauses, welches nicht in ihrer Trägerschaft ist, beworben hatte.