Ein millionenschwerer Maschinenkauf, ein mutmaßlicher Kickback-Deal und ein Geflecht aus Firmen und Funktionen: Am Landgericht Magdeburg beginnt ein Wirtschaftsstrafprozess, der tief in die Strukturen eines Halberstädter Unternehmens blickt – und die Frage nach strafbarer Untreue aufwirft.

Kickback-Affäre um Maschine aus Italien für Firma in Halberstadt: So lief der Start des Gerichtsprozesses

Die Verhandlung um eine Firma für Vliesfolien in Halberstadt am Landgericht Magdeburg findet hinter Glas statt.

Magdeburg/Halberstadt. - „Wir arbeiten zunächst vor allem für Matratzenhersteller und für Baufirmen, die unsere Folien für Dachkonstruktionen nutzen“, erzählte Ende 2015 der Geschäftsführer eines damals in Halberstadt ansässigen Unternehmens der „Volksstimme“. Die ersten Vliesfolien laufen da gerade vom Band. „5.000 Tonnen pro Jahr wollen wir hier künftig produzieren“, verkündete er. Fast auf den Tag genau zehn Jahre später sitzt er mit seiner Frau und drei weiteren Angeklagten im Landgericht Magdeburg.