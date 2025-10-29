Mittelstand ausgezeichnet Schönebecker Unternehmen gwinnt Großen Preis des Mittelstandes
Energy Systems bekomt die Auszeichnung in den heimischen Wänden überreicht. Jury belohnt das Unternehmen wegen der Vorbidlichkeit in vielen Kategorien auch im gesamten Bundesland.
29.10.2025, 18:06
Schönebeck. - Große Ehre für Energy Systems. Das Schönebecker Unternehmen ist von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet worden. Damit ist nach Ambulanz Mobile im vergangenen Jahr erneut ein Schönebecker Unternehmen mit dem Preis ausgezeichnet worden.