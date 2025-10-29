Energy Systems bekomt die Auszeichnung in den heimischen Wänden überreicht. Jury belohnt das Unternehmen wegen der Vorbidlichkeit in vielen Kategorien auch im gesamten Bundesland.

Jens Krause, Erik Schmidt erhalten den Großen Preis des Mittelstandes von Heiko Weit überreicht.

Schönebeck. - Große Ehre für Energy Systems. Das Schönebecker Unternehmen ist von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet worden. Damit ist nach Ambulanz Mobile im vergangenen Jahr erneut ein Schönebecker Unternehmen mit dem Preis ausgezeichnet worden.