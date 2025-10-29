Am neuen Rewe-Markt am Konrad-Tack-Ring hat die DHL eine neue Packstation eröffnet. Wo es in Burg weitere Stationen gibt.

Am Rewe-Markt hat DHL neue Packstation in Burg eröffnet

Die neue Paketstation am Rewe Markt in Burg, Conrad-Tack-Ring.

Burg - Die DHL baut ihren Service in Burg weiter aus. Rewe-Markt am Conrad-Tack-Ring wurde am Mittwoch eine neue Packstation eröffnet. Damit können Kunden hier rund um die Uhr Packete, Päcken und Briefe aufgeben und abholen. Damit will die DHL auf das geänderte Konsumverhalten der Menschen reagieren.