weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Pakete und Briefe: Am Rewe-Markt hat DHL neue Packstation in Burg eröffnet

Pakete und Briefe Am Rewe-Markt hat DHL neue Packstation in Burg eröffnet

Am neuen Rewe-Markt am Konrad-Tack-Ring hat die DHL eine neue Packstation eröffnet. Wo es in Burg weitere Stationen gibt.

Von Henning Paul 29.10.2025, 18:04
Die neue Paketstation am Rewe Markt in Burg, Conrad-Tack-Ring.
Die neue Paketstation am Rewe Markt in Burg, Conrad-Tack-Ring. Henning Paul

Burg - Die DHL baut ihren Service in Burg weiter aus. Rewe-Markt am Conrad-Tack-Ring wurde am Mittwoch eine neue Packstation eröffnet. Damit können Kunden hier rund um die Uhr Packete, Päcken und Briefe aufgeben und abholen. Damit will die DHL auf das geänderte Konsumverhalten der Menschen reagieren.