Calbe: Warum die Gelben Tonnen am Brotsack seit Wochen nicht geleert werden

Frei zugänglich sind die großen Müllbehälter für Papier und Verpackungsmüll am Brotsack. Landet dort Müll in den Behältern, der dort nicht hingehört, ist offen, wer nachsortieren muss.

Calbe - Im Calbenser Brotsack ist es eng. Als vor vielen Jahrzehnten die kleine Siedlung am Brotsack entstand, konnten die Planer nicht in die Zukunft sehen. In der schmalen Straße haben es größere Lkw schwer. Das spüren die Einwohner vor allem bei der Müllentsorgung. Während der Restmüll von den Anwohnern mit einem kleinen Müllfahrzeug aktuell noch an der Haustür abgeholt wird, sieht es bei anderen Abfallarten wie der Gelben und Blauen Tonne anders aus.