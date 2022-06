Calbe: Warum sich das Schillergymnasium um alle Schüler kümmert

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in der Saalestadt ist nach Angaben von Bürgermeister Sven Hause auf 133 Personen gestiegen. Seit der vergangenen Woche sollen die schulpflichtigen Kinder zudem beschult werden.

Calbe - Noch immer wächst die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine auch in Calbe Schutz suchen. Inzwischen sind 133 Männer, Frauen und Kinder in der Kleinstadt angekommen, sagt Bürgermeister Sven Hause.