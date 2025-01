Der Sandmann war früher mehr als eine Sagengestalt. Es war ein echter Beruf, der mitunter bei Kindern eher für Angst als für spße Träume sorgte. Auch in Calbe reisten die Sandmänner an.

Calbe. - Heutzutage denken wir beim Sandmann unweigerlich an die Figur im putzigen Anzug mit Kapuze, die seit 1959 im Kinderfernsehen ihre kleinen Zuschauer in den Schlaf begleitet. „Unser Sandmännchen“ hat die Aufgabe, die jüngsten Familienmitglieder mittels kleiner Geschichten und Märchen in Einschlafstimmung zu bringen. Doch kaum jemand ahnt, welche uralten Vorgänger dieses Kerlchen hatte, wie sich sein Charakter im Laufe der Zeit wandelte und dass er sogar reale Sandarbeiter zum Vorbild hatte.