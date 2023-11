Über die Zukunft der Ortschaftsräte in Trabitz und Schwarz wird derzeit beraten. Dabei ergibt sich ein unterschiedliches Bild, über welches im Stadtrat von Calbe entschieden wird.

Calbe: Wie die lokale Vertretung in den Ortsteilen Schwarz und Trabitz geregelt werden könnte.

In Schwarz könnte als bald keinen Ortschaftsrat mehr geben.

Trabitz/Schwarz. - Sollen die Bürger bei der anstehenden Kommunalwahl im kommenden Jahr neben den Stadträten auch noch einen Ortschaftsrat in Trabitz und Schwarz wählen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Verwaltung. Denn rechtzeitig vor der Wahl kann der Stadtrat die Hauptsatzung noch ändern, wo dies geregelt wird. Denn in den beiden Ortsteilen muss es nicht zwingend eine Volksvertretung geben. Die Idee, an der Situation etwas zu verändern hatte nach eigenen Angaben Bürgermeister Sven Hause.