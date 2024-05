Das Stadtradeln ist mit dem Wochenbeginn bereits beendet. In diesem Jahr haben sich viel mehr Menschen an der Aktion beteiligt und so die Kilometerzahlen kräftig gesteigert.

In diesem Jahr machten viele Schüler der Herderschule in Calbe beim Stadtradeln mit. Sie fuhren bislang die meisten Kilometer.

Calbe - Mit dem Wochenstart wurde das Stadtradeln in der Saalestadt beendet. Calbe ist in diesem Jahr eine von 26 Kommunen im Land, die sich an der bundesweiten Aktion im zweiten Jahr beteiligt hat. Diesmal war das Interesse viel größer als noch im vergangenen Jahr. 171 Radfahrer notierten ihre gefahrenen Kilometer in den vergangenen drei Wochen in einem Onlineportal und zeigten so, wie viel Wege sie mit dem Fahrrad gefahren waren. Erstmals beteiligte sich mit der Herderschule eine Bildungseinrichtung. Mehr als 100 Schüler und Lehrer machten bei der Aktion mit.