Das Fest der Feste hat seinen Ursprung vor mehr als zwei Jahrtausenden. Nicht zufällig liegt das Fest in der Nähe der Wintersonnenwende. Die noch heute verwendete Symbolik befasst sich immer noch mit dr Rückkehr des Lichts.

Von Dieter Steinmetz 10.12.2025, 10:09
So unterschiedlich üppig wurde Weihnanchten in den Haushalten im 19. Jahrhundert gefeiert. Repro: Dieter Steinmetz

Calbe. - Im dunkelsten Monat des Jahres verehrten unsere germanischen und keltischen Vorfahren besonders die drei Schicksalsgöttinnen, die Nornen, sowie die „drei Bethen“ – heidnische Naturgöttinnen. Später wurden sie in der katholischen Tradition als „Nothelferinnen“ integriert.