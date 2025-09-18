Die Vorbereitungen für die geplante Sanierung und den Umbau des Verwaltungsgebäudes starten bald. Das Bürgerbüro zieht dann in das große Rathaus um.

Der kleine Verwaltungssitz wird jetzt leergezogen.

Calbe. - Am 23. und 24 September bleibt das Bürgerbüro der Stadt Calbe geschlossen. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. Der Grund ist der Umzug der Büroeinheiten vom kleinen in das große Rathaus. Damit wirft die bevorstehende Sanierung des Verwaltungsgebäudes seine Schatten voraus.