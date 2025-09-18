weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Verwaltungsumzug: Calbenser Bürgerbüro zieht um – Umbau und Modernisierung starten

Verwaltungsumzug Calbenser Bürgerbüro zieht um – Umbau und Modernisierung starten

Die Vorbereitungen für die geplante Sanierung und den Umbau des Verwaltungsgebäudes starten bald. Das Bürgerbüro zieht dann in das große Rathaus um.

Von Thomas Höfs 18.09.2025, 16:00
Der kleine Verwaltungssitz wird jetzt leergezogen.
Der kleine Verwaltungssitz wird jetzt leergezogen. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Am 23. und 24 September bleibt das Bürgerbüro der Stadt Calbe geschlossen. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. Der Grund ist der Umzug der Büroeinheiten vom kleinen in das große Rathaus. Damit wirft die bevorstehende Sanierung des Verwaltungsgebäudes seine Schatten voraus.