  4. Von Zeugnisübergabe enttäuscht: Johanniter-Pflegeschüler kritisieren unwürdige Abschlussfeier in Stendal

Pflegeschüler der Johanniter-Schule in Stendal kritisieren eine als unwürdig empfundene Abschlussfeier. Die Klinik verteidigt ihre Entscheidung – und verweist auf frühere Konflikte.

Von Mike Kahnert 11.09.2025, 15:30
Im April 2025 haben sich Schüler der Johanniter-Pflegeschule in Stendal gegen die Missstände in Bildungsstätte und Krankenhaus ausgesprochen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Es ist das dritte und wohl letzte Kapitel einer Kritikwelle gegenüber Johanniter-Pflegeschule und -Krankenhaus in Stendal. Schüler, die im April dieses Jahres von Missständen sprachen, kritisieren nun eine unwürdige Abschlussfeier. Die Klinik erklärt, warum die Zeugnisübergabe dieses Jahr anders stattfand als sonst.