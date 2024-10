Eine Calbenserin soll in einer Drogerie zwei Mödchen als Diebe beleidigt haben.

Calbe/Schönebeck. - Beleidigung lautet der Vorwurf gegen eine Frau aus Calbe im Schönebecker Amtsgericht. Weil sie gegen den ausgestellten Strafbefehl Einspruch eingelegt hat, wird der Fall nun vor Ort aufgerollt. Konkret wird der Frau vorgeworfen, im Mai dieses Jahres in einer Drogerie in Calbe zwei Teenagerinnen mit Migrationshintergrund als „Diebe“ beleidigt zu haben. Außerdem habe sie von „Scheiß Ausländern“ gesprochen, so die Staatsanwältin.