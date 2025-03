Die Stadträte beschäftigen sich erneut mit dem Bauvorhaben des kleinen Rathauses in Calbe. Die Kommune kann hier mit neuen Förderprogrammen noch viel mehr erreichen.

Calbe. - Der Bauantrag ist eingereicht und demnächst sollen die Sanierungsarbeiten am kleinen Rathaus von Calbe beginnen. Der Verwaltungsbau soll dabei mit öffentlichen Fördermitteln aus dem Städtebauprogramm auf den aktuellen baulichen Stand gebracht werden. Was sich an dem Verwaltungsbau ändern soll und warum auch Bürger von den Sanierungen profitieren werden.