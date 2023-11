Calbe. - Am Ortseingang aus Richtung Brumby ist wieder mal ein Ortseingangsschild verschwunden. Die Umrandung der gelben Tafel vor dem Kreisverkehr in der Nienburger Straße steht noch. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Ortseingangstafel verschwindet, sagte Bürgermeister Sven Hause. In der Kommune seien in den vergangenen Jahren immer wieder die Ortseingangsschilder demontiert und mitgenommen worden. Das sei mehr als ärgerlich. „Wir schauen uns aktuell an, ob sich die Schilder anders befestigen lassen, um ein Abschrauben deutlich schwerer zu machen“, sagte er weiter.

Immer wieder sei auch in den sozialen Medien mal zu sehen, dass jemand ein Ortsschild von Calbe in die Kamera halte, führte er weiter aus. Dennoch ist es für die Kommune nahezu unmöglich die Täter auf frischer Tat zu stellen. In der Regel dauert die Demontage von so einem Schild nur wenige Augenblicke, wenn die Täter entsprechend vorbereitet sind.

Der Diebstahl von Ortseingangsschildern ist zudem kein Phänomen, welches nur Calbe betrifft. Immer wieder verschwinden in Kommunen die Ortstafeln. Die Beliebtheit hängt dabei offenbar mit dem Namen der Kommune direkt zusammen. Trägt ein Ort einen Namen, der auch ein Vorname sein könnte, verschwinden die Ortstafeln schon mal noch häufiger. Davon kann die Ortschaft Moritz auf der anderen Elbseite ein Lied singen. Die zu Zerbst gehörende Ortschaft vermisst regelmäßig ihre Ortstafeln. Offenbar ist das Schild dort ein beliebtes Geschenk, wenn ein Moritz einen besonderen Geburtstag feiert. Die Kosten für den Ersatz der Ortstafel trägt – wie oft in solchen Fällen, in denen keine Täter ermittelt werden können – die Allgemeinheit.