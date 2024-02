Die Stadt Schönebeck wird in den nächsten Tagen ein Störfallgutachten öffentlich machen. Ein Gutachter hatte die vier Störfallbetriebe in Schönebeck betrachtet. Die technische Expertise wird Folgen haben.

Chemiebetriebe in Schönebeck: Störfallgutachten - Was sind die Folgen?

Schönebeck. - Die Stadt Schönebeck wird in dieser oder in der nächsten Woche ein sogenanntes Störfallgutachen öffentlich vorlegen. Ein Gutachter war beauftragt, eine Betrachtung für die vier Störfallbetriebe in der Stadt Schönebeck zu erarbeiten. Das teilte Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) in einem Gespräch mit der Volksstimme mit.