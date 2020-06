Das Solequell in Schönebeck plant wieder zu Öffnen. Die Volksschwimmhalle in der Elbestadt wird das bereits am Montag.

Schönebeck (pc/ok) l Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Solequells laufen auf Hochtouren. Die Becken werden befüllt, das Sole-Mischverhältnis wird überprüft und das Wasser auf Temperatur gebracht. „Wir planen mit der Öffnung des Solequells für den 20. Juni“, teilt Solepark-Sprecherin Linda Pickert mit. Aktuell müsse aber noch sehr viel geplant werden, schließlich muss sich auch das Solequell, genau wie die Volksschwimmhalle, an die Landesvorgaben halten und ein Hygienekonzept vorlegen.

In diesem Konzept muss auch eine maximale Badegast-Anzahl vermerkt sein. Wie viele Personen dann gleichzeitig in das Solequell dürfen, steht noch nicht fest, so Pickert. Es ist unter anderem davon abhängig, ob auch die Sauna geöffnet wird – was ebenfalls noch geprüft wird. Fest steht hingegen, dass die Öffnungszeiten angepasst werden. Von 10 bis 18 Uhr soll das Bad während dieser besonderen Situation geöffnet haben.

Schwimmhalle ab Montag offen

Die Volksschwimmhalle in Schönebeck öffnet dagegen am Montag, 8. Juni, wieder ihre Türen für Besucher. Aufgrund der Bestimmungen im Rahmen der Eindämmungsverordnung allerdings sehr eingeschränkt. Maximal 23 Gäste können gleichzeitig das Bad nutzen. Kinder unter zehn Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung einer erwachsenen Person besuchen.

Aufgrund der Begrenzung der Besucherzahlen wird die Nutzungszeit auf eine Stunde reduziert. Eine Verlängerung durch Nachzahlung ist nicht möglich. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Die Kombi-Jahreskarten, die Mehrfachkarten sowie der Familienpass sind während der eingeschränkten Öffnung nicht nutzbar. Kombi-Jahreskarten werden bei uneingeschränkter Öffnung um den eingeschränkten Zeitraum verlängert. Das Nichtschwimmerbecken und die Sauna sind geschlossen. Wassergymnastik und Aqua-Fitness entfallen.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten ab Montag: