Corona: Salzlandkreis kontrolliert Friseure und Schnellrestaurants in Schönebeck, Calbe, Staßfurt und Bernburg

Corona hat die Gesellschaft immer noch fest im Griff. Unter besonderer Beobachtung stehen Anbieter so genannter körpernaher Dienstleistungen. Der Salzlandkreis führte daher am Dienstag umfassende Kontrollen in Bernburg, Schönebeck, Calbe und Staßfurt durch.

Schönebeck/Calbe/Staßfurt - Dyab Abdulaziz wirkt angespannt. Zwei Polizisten und ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt kommen am Dienstagnachmittag in seinen Friseurbetrieb. Ist bei der Goldenen Schere in Schönebecks Salzer Straße alles in Ordnung?