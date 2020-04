Im Salzlandkreis ist ein weiterer Coronafall hinzugekommen. Drei Menschen müssen immernoch stationär behandelt werden.

Bernburg (vs) l Die Zahl der im Salzlandkreis am Coronavirus infizierten Personen ist am Donnerstag um einen weiteren Fall angestiegen. Wie der Landkreis mitteilt, beläuft sich die Gesamtzahl positiv auf das Coronavirus getesteter Personen auf 45. Immernoch sind 11 von ihnen wieder genesen. Drei Fälle werden stationär im Klinikum behandelt.

Derzeit sind 143 Personen in häuslicher Quarantäne, 44 konnten aus der Maßnahme wieder entlassen werden.