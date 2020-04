Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) macht in Schutzkleidung auf dem Messegelände an einem Drive-in für Corona-Tests mit einem Abstrichstäbchen einen Abstrich bei einer Alltagsbegleiterin. In dem Drive-in sollen vor allem Mitarbeiter sogenannter kritischer Infrastrukturen wie etwa Pflegepersonal und Rettungsdienst-Mitarbeiter schneller getestet werden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa