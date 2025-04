Ausgelassene Stimmung am Sonnabendnachmittag auf dem Salzblumenplatz. Am Abend gab es keinen Grund mehr zur Heiterkeit.

Schönebeck. - Ein Ziel hat der Christopher Street Day (CSD) in Schönebeck erreicht: Aufmerksamkeit. Nach dem Abbruch der Veranstaltung am Sonnabendabend durch die Stadtverwaltung ist eine bundesweite Empörungslawine losgetreten worden, die nicht mehr aufzuhalten ist. Was ist nun an dem Vorwurf dran, dass gerade ein CSD wegen „mangelnder politischer Inhalte“ beendet werden musste?