Ingo Heidemann, Alexander Wilke und Beatrix Heidemann (v. li.) messen an einer besonders gefährlichen Stelle der Ortsdurchfahrt Brietzke den Höhenunterschied. zwischen Gully und Fahrbahn. Bis zu zwölf Zentimeter sind es. Mit der Folge: Einige Ölwannen mussten hier schon dran glauben.

Foto: Stephen Zechendorf