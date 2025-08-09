Protest gegen marode Straßen Gully, Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster – Anwohner in Brietzke fordern schnelle Hilfe
Straßenschäden prägen den Alltag in Brietzke, Kalitz und Dalchau. Während Anwohner kreativ protestieren, verschiebt der Landkreis den Ausbau erneut.
Aktualisiert: 09.08.2025, 12:18
Brietzke/Kalitz/Dalchau. - Anwohner der Ortschaften Brietzke, Kalitz und Dalchau beklagen seit Langem den Zustand der Straßen in ihren Orten. Überwiegend liegt hier noch Kopfsteinpflaster, teils mit herausgebrochenen Steinen, unebener Fahrbahn und buckeligen Seitenstreifen mit Schlaglöchern.