weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Protest gegen marode Straßen: Gully, Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster – Anwohner in Brietzke fordern schnelle Hilfe

Protest gegen marode Straßen Gully, Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster – Anwohner in Brietzke fordern schnelle Hilfe

Straßenschäden prägen den Alltag in Brietzke, Kalitz und Dalchau. Während Anwohner kreativ protestieren, verschiebt der Landkreis den Ausbau erneut.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 09.08.2025, 12:18
Ingo Heidemann, Alexander Wilke und Beatrix Heidemann (v. li.) messen an einer besonders gefährlichen Stelle der Ortsdurchfahrt Brietzke den Höhenunterschied. zwischen Gully und Fahrbahn. Bis zu zwölf Zentimeter sind es. Mit der Folge: Einige Ölwannen mussten hier schon dran glauben.
Ingo Heidemann, Alexander Wilke und Beatrix Heidemann (v. li.) messen an einer besonders gefährlichen Stelle der Ortsdurchfahrt Brietzke den Höhenunterschied. zwischen Gully und Fahrbahn. Bis zu zwölf Zentimeter sind es. Mit der Folge: Einige Ölwannen mussten hier schon dran glauben. Foto: Stephen Zechendorf

Brietzke/Kalitz/Dalchau. - Anwohner der Ortschaften Brietzke, Kalitz und Dalchau beklagen seit Langem den Zustand der Straßen in ihren Orten. Überwiegend liegt hier noch Kopfsteinpflaster, teils mit herausgebrochenen Steinen, unebener Fahrbahn und buckeligen Seitenstreifen mit Schlaglöchern.