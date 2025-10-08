Musik in Schönebeck Dank Kontakten und vieler Spenden haben ein Orchester und eine Schule ein neues Instrument

Der neue Konzertflüge der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie hat ein neuen Konzertflügel für die Konzerte. Ohne die Hilfen wäre dieser nicht möglich gewesen,. Für den alten gibt es eine neue Verwendung.