Musik in Schönebeck Dank Kontakten und vieler Spenden haben ein Orchester und eine Schule ein neues Instrument
Der neue Konzertflüge der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie hat ein neuen Konzertflügel für die Konzerte. Ohne die Hilfen wäre dieser nicht möglich gewesen,. Für den alten gibt es eine neue Verwendung.
08.10.2025, 18:16
Schönebeck/Aschersleben. - Ein Dominoeffekt beschreibt eine Kette von Ereignissen, bei der eine einzelne Begebenheit eine Reihe von weiteren ähnlichen oder verwandten Ereignissen auslöst, die sich gegenseitig beeinflussen, ähnlich wie umfallende Dominosteine.