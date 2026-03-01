Schon früh entdeckte Maria ihre Leidenschaft für die Musik. Jetzt wagte die 14-Jährige den Schritt auf die Bühne von „The Voice Kids“. Wie sie diesen Moment erlebt hat und was sie daraus mitnimmt.

Vom Freitags-Auftritt im Kindergarten bis zu „The Voice Kids“: Für Maria ist Musik mehr als ein Hobby

Landkreis Börde - Ob morgens beim Fertigmachen im Bad oder während der Autofahrt in den Urlaub – die 14-jährige Maria singt immer und überall. Dass sie einmal auf großen Bühnen stehen würde, zeichnete sich schon früh ab: Bereits im Kindergarten gab sie jeden Freitag eine kleine Show für ihre Freunde. Heute geht sie in die achte Klasse – und hat einen großen Schritt gewagt: Maria stand in den Blind Auditions von The Voice Kids auf der Bühne.